Ιωαννίδης – Σφιντέρσκι: Το μεγάλο δίλημμα στο «9»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρέιντζερς στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 της Γλασκώβης. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα, ενώ ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και γεμίζει το γήπεδο. Όσο για τον Ρουί Βιτόρια, έχει μια πολύ δύσκολη απόφαση να πάρει...

