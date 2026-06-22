Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου, στο Χολαργό, ένας 55χρονος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος, κινούμενος με το ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή, συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο επιβιβαζόμενος σε αστικό λεωφορείο.

Ωστόσο, αστυνομικοί που είχαν κληθεί στο σημείο εντόπισαν τον 55χρονο και τον συνέλαβαν, ενώ, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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