Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία 500 εισιτήρια των 15€ για τη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη διάθεση του κοινού περίπου 500 εισιτήρια στις τιμές των 15€ για τον κρίσιμο επαναληπτικό με τη Ρέιντζερς, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Τα εισιτήρια αφορούν τις Θύρες 33 και 35Α και είναι τα πιο οικονομικά διαθέσιμα για τον αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, καθώς η προπώληση δείχνει ότι πάνω από 40.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας μέσα στο κατακαλόκαιρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Τα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, ενώ στο πάνω διάζωμα, απέναντι από τις τηλεοπτικές κάμερες, απομένουν περίπου 1.000 εισιτήρια προς διάθεση.

