Επίσημο: στην Μπάγερν ο Λουίς Ντίας μέχρι το 2029

Λουίς Ντίας στην Μπάγερν Μονάχου και με τη… βούλα! Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Κολομβιανού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029!
Η Μπάγερν πλήρωσε στη Λίβερπουλ 75 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ντίας, μετά το «ναυάγιο» με τον Νίκο Γουίλιαμς.
Ο Ντίας με τους reds κατέγραψε συνολικά 148 εμφανίσεις, 41 γκολ και 23 ασίστ από το 2022 που φόρεσε πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 😎🇨🇴 #ServusLuis pic.twitter.com/4btABjHK04— FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2025
