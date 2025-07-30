Λογαριασμός
Επίσημο: στην Μπάγερν ο Λουίς Ντίας μέχρι το 2029

Λουίς Ντίας στην Μπάγερν Μονάχου και με τη… βούλα - Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Κολομβιανού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029

Λουίς Ντίας

Η Μπάγερν πλήρωσε στη Λίβερπουλ 75 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ντίας, μετά το «ναυάγιο» με τον Νίκο Γουίλιαμς.

Ο Ντίας με τους reds κατέγραψε συνολικά 148 εμφανίσεις, 41 γκολ και 23 ασίστ από το 2022 που φόρεσε πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ.

