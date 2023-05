Επικό blooper από τον Σίνερ: Δεν κατάλαβε ότι... νίκησε και πήγε να συνεχίσει το παιχνίδι - Βίντεο

Ένα επικό blooper χάρισε ο Γιανίκ Σίνερ στην αναμέτρηση με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο για τη φάση των «32» του Open της Ρώμης.



Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο τρίτο σετ και τον Ιταλό τενίστα να είναι μπροστά στο σκορ με 5-2 στα games, ο Σίνερ πήρε τον πόντο για το 6-2 και κινήθηκε προς... την πετσέτα του, έχοντας την πεποίθηση πως ο αγώνας δεν είχε ολοκληρωθεί.

Μετά τις κραυγές του κοινού, οι οποίοι πανηγύρισαν για τη νίκη του συμπατριώτη τους, γύρισε αμέσως προς τον αντίπαλό του, πηγαίνοντας καθυστερημένα για την καθιερωμένη χειραψία, αντιλαμβανόμενος πως είχε τελικά κερδίσει.



Δείτε το βίντεο:

Yes Jannik, you really did win 🤣@janniksin beats Alexander Shevchenko 6-3 6-7 6-2 to reach the Round of 16! #IBI23 pic.twitter.com/p5W9zldK4H