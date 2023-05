Στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας ο Βεζένκοφ

Μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας για δεύτερη συνεχή σεζόν επελέγη ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, που είναι το μεγάλο φαβορί και για το βραβείο του MVP, πλαισιώνεται από τον Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι, τον Τζάναν Μούσα της Ρεάλ, Ματίας Λεσόρ της Παρτιζάν και τον Έντι Ταβάρες της Ρεάλ.

Ο Βούλγαρος διεθνής έχει ήδη κερδίσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ σε κανονική περίοδο και playoffs με 17,2 πόντους ανά αγώνα, ενώ ήταν πρώτος σε αξιολόγηση (21,2) και δεύτερος σε ριμπάουντ (6,8).

Ο Βεζένκοφ είχε εντυπωσιακούς αριθμούς με 87,9% στις βολές, 65,4% στα δίποντα και 38,5% στα τρίποντα. Παράλληλα ήταν πρώτος σε νταμπλ-νταμπλ με οκτώ, ενώ κέρδισε και τις περισσότερες φορές, πέντε συνολικά, τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής.

Για τον Ταβάρες ήταν η τέταρτη φορά που επιλέγεται στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ για Μπράουν, Μούσα και Λεσόρ η πρώτη.

Στην ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα συμμετείχαν κατά 25% προπονητές, αρχηγοί ομάδων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και φίλαθλοι. Όλοι τους κλήθηκαν να επιλέξουν και τον MVP, ο οποίος θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, στη συνέντευξη Τύπου πριν το Final 4.

The votes have been counted and the identities of the five players who make up the All-EuroLeague First Team can be revealed!



Members of the media, EuroLeague head coaches, team captains and fans all voted to choose the best players from the 2022-23 season. pic.twitter.com/SnawolL3BX