Ανανεώνει το συμβόλαιο του Τσάβι έως το 2026 η Μπαρτσελόνα

Θέμα χρόνου αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Τσάβι με την Μπαρτσελόνα! Όπως αναφέρουν διάφορα μέσα στην Ισπανία, οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό τις συζητήσεις σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας τους, ενώ πλέον βρίσκονται «ένα βήμα» πριν τη συμφωνία.

Έτσι, ο Τσάβι αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον «δέσει» στoν πάγκο των «μπλαουγκράνα» έως το καλοκαίρι του 2026, έχοντας επιστρέψει στην αγαπημένη του ομάδα τον Νοέμβριο του 2021 και καταφέρνοντας να την οδηγήσει στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος!

