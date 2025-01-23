Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Κάρολ Σφιντέρσκι που θα θητεύσει για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την παρουσία του στον ΠΑΟΚ από τον χειμώνα του 2019 έως εκείνον του 2022.

Ο Πολωνός επιθετικός που θα πλαισιώσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην επίθεση του «τριφυλλιού» έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης και από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ανέφερε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του:

«Είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, γνωρίζω το ελληνικό πρωτάθλημα, τη χώρα, είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα και είμαι χαρούμενος που είμαι ξανά εδώ. Νιώθω ότι είμαι καλύτερος απ’ ό,τι ήμουν πριν χρόνια και μακάρι να βοηθήσω και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Αναφορικά με τη νέα του ομάδα, σχολίασε: «Γνωρίζω τον Παναθηναϊκό, ο φίλος μου ο Ντραγκόφσκι, έχουμε παίξει μαζί και στη Γιαγκελόνια και ξέρω πράγματα για την ομάδα. Γνωρίζω και τον Ίνγκασον και τον Λημνιό, επίσης ο Ίνγκασον ήταν στην Πολωνία… Δεν θα είναι εύκολο να παίξω γιατί ξέρω ότι η ομάδα είναι δυνατή και έχει και τον Ιωαννίδη στην επίθεση, αλλά θα προσπαθήσω να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο και να σκοράρω».

Όσο για την καλή παράδοση των συμπατριωτών του στην Ελλάδα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έκανε μια ευχή: «Γνωρίζω την παράδοση των επιθετικών της πατρίδας μου και μακάρι να τη συνεχίσω…».

Πηγή: skai.gr

