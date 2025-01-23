Και με τη βούλα πλέον η επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα στον ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής άσος πέρασε το μεσημέρι της Πέμπτης από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο του Βορρά. Μέσα στις επόμενες ώρες λογικά αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας με τον Πέλκα να βρίσκεται στο γήπεδο το βράδυ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας.

Ο Πέλκας επέλεξε το νούμερο 80. Το αγαπημένο του νούμερο είναι το 10 αλλά στην ομάδα αυτό ήδη το έχει ο Μουργκ. Έτσι διάλεξε το 80, λόγω… Ροναλντίνιο. Ο Βραζιλιάνος είναι ο αγαπημένος παίκτης του Πέλκα και όταν είχε επιστρέψει στη Μίλαν από την Μπαρτσελονα είχε πάρει το 80 καθώς το 10 ήταν ήδη στην… πλάτη του Σέεντορφ. Έτσι, μιμούμενος την απόφαση αυτή του αγαπημένου του παίκτη και εκείνος πήρε το 80 στον ΠΑΟΚ, στον οποίο και επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.