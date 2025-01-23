Οριστικό το deal του Asteras AKTOR με Χατζηγιοβάνη - Δανεικός με οψιόν αγοράς

Τη σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβανη ολοκλήρωσαν στον Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες είχαν φτάσει σε συμφωνία με τον διεθνή εξτρέμ και βρίσκονταν σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Εγιούπσπορ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η τουρκική ομάδα απέστειλε πριν από λίγα λεπτά τα απαραίτητα έγγραφα, με τον Χατζηγιοβανη να μεταβαίνει άμεσα στην Τρίπολη.

Ο Έλληνας εξτρέμ θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι και θα υπάρξει βατή ρήτρα αγοράς του το καλοκαίρι από τους Αρκάδες.

Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία ο Αστέρας ανεβάζει το επίπεδο του και προσπαθεί να ενισχυθεί με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου.

Ο Χατζηγιοβάνης αποφάσισε το 2022 να φύγει από τον Παναθηναϊκό, όπου ανδρώθηκε και αναδείχθηκε και επέλεξε την Τουρκία για ν' αποκομίσει νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Αγωνίστηκε πρώτα στην Ανκαραγκούτσου (με 71 συμμετοχές και 7 τέρματα) και έπειτα στην Εγιούπσπορ (μόλις 6 παιχνίδια με 1 ασίστ), από την οποία πλέον θα επαναπατριστεί για χάρη του Asteras AKTOR.

Ως μέλος του Παναθηναϊκού, φυσικά, ο Έλληνας άσος πανηγύρισε το Κύπελλο του 2022, ενώ, θα βρεθεί και σε τρίτη ομάδα παρέα με τον Φεντερίκο Μακέντα, μετά τους «πράσινους» και την Ανκαραγκούτσου.

