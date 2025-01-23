Έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι! Σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, η μεταγραφή του Πολωνού στο «τριφύλλι» έκλεισε, με τον ίδιο μάλιστα να αναμένεται σύντομα στην Αθήνα.



Συγκεκριμένα, ο άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ θα είναι το μεσημέρι της Πέμπτης (23/01) στην πρωτεύουσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ελληνικό σύλλογο από τη Σάρλοτ.



Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, αμερικανικό ρεπορτάζ έκανε λόγο για συμφωνία η οποία έκλεισε για ένα ποσό κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ.



Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις ΗΠΑ για μια τριετία, μετρώντας 32 γκολ και 15 ασίστ σε 82 ματς, ενώ το 2024 πέρασε ως δανεικός από την Ιταλία και τη Βερόνα.



Με τον τρόπο αυτόν, η ομάδα του Ρούι Βιτόρια ενισχύεται στη γραμμή κρούσης, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποκτά έναν παίκτη που γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα, έχοντας περάσει από τον ΠΑΟΚ μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιανουαρίου 2022.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.