Η ώρα για το απόλυτο ντέρμπι έφτασε. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, παίζουν μπάλα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, σε μια σύγκρουση «αιωνίων» που δεν θέλει να χάσει κανείς.

Την Κυριακή (26.01) τα βλέμματα στρέφονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην κόντρα κορυφής της 20ής αγωνιστικής, με τους δύο μονομάχους να τα δίνουν όλα για τους βαθμούς και το γόητρο. Μπαίνουμε στο κλίμα του αγώνα από νωρίς με συνδέσεις με το φαληρικό γήπεδο και στις 20:30 ζούμε, φάση προς φάση, το σπουδαίο ντέρμπι. Η δράση της ημέρας αρχίζει στις 17:00 με την αναμέτρηση Λαμία-Άρης και συνεχίζεται 19:30 με το ματς ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός.

Το Σάββατο (25.01) στις 20:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό δίχως περιθώρια για απώλειες, ενώ στις 17:00 ταξιδεύουμε στην επαρχία για τους αγώνες Asteras Aktor-Athens Kallithea και ΟΦΗ-Πανσερραϊκός.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή (24.01) στις 20:00 με το παιχνίδι Βόλος-Ατρόμητος.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

