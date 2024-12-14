Μετά από μία τεράστια καριέρα 21 ετών, ο Χεσούς Νάβας ετοιμάζεται να αφήσει την ενεργό δράση.

Ο Ισπανός μπακ χαφ αγωνίζεται αυτήν την ώρα για τελευταία φορά στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», καθώς στο τέλος του μήνα θα αποσυρθεί και εν συνεχεία θα αναλάβει πόστο στην αγαπημένη του Σεβίλλη.

Φυσιολογικά λοιπόν, το ματς με τη Θέλτα είναι αφιερωμένο στο 39χρονο ποδοσφαιριστή, που βούρκωσε όσο οι Σεβιγιάνοι τον αποθέωναν κατά την είσοδό του.

Ο Νάβας πέρασε την πλειοψηφία της καριέρας του στη Σεβίλλη, με εξαίρεση το διάστημα 2013-2017, όταν αγωνίστηκε στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με την ομάδα της καρδιάς του, μετρά πάνω από 700 συμμετοχές, καθώς και επτά τίτλους.

Πηγή: skai.gr

