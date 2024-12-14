Η πρώτη φετινή ήττα της Μπάγερν Μονάχου στο πρωτάθλημα ήρθε στο Μάιντς. Οι Βαυαροί ηττήθηκαν 2-1 από την τοπική ομάδα, με τον Γιάε-Σουνγκ να παραβιάζει δις (41’, 60’) την εστία του Πέρετς και να οδηγεί σε μία τεράστια νίκη τους γηπεδούχους, που σκαρφάλωσαν έτσι στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μείωσε στο 87’ με τον Σανέ, ωστόσο ήταν πια αργά, με τη Λεβερκούζεν να εκμεταλλεύεται το αποτέλεσμα αυτό για να πλησιάσει την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς, μετά το 2-0 (14’ Τεριέ, 40’ Βιρτς) στο Άουγκσμπουργκ.

Από εκεί και πέρα, η Γκλάντμπαχ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με εμφατικό τρόπο, καθώς διέλυσε με 4-1 (1’ Κλάιντιστ, 26’ Χακ, 43’, 79’ Πλεά - 30’ Γκίγκοβιτς) τη Χόλσταϊν Κιλ εντός έδρας, ενώ το Ουνιόν Βερολίνου-Μπόχουμ διεκόπη στα τελευταία λεπτά με το σκορ στο 1-1, μετά από ρίψη αναπτήρα στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Παρασκευή (13/12)

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-2

(42’, 51’ Κούμπλερ, 61’ Γκρέγκοριτς - 75’ Βιντ, 83’, Σβάνμπεργκ)

Σάββατο (14/12)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 0-2

(14’ Τεριέ, 40’ Βιρτς)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 2-1

(41’, 60’ Γιάε-Σουνγκ - 87' Σανέ)

Γκλάντμπαχ-Χόλσταϊν Κιλ 4-1

(1’ Κλάιντιστ, 26’ Χακ, 43’, 79’ Πλεά - 30’ Γκίγκοβιτς)

Ουνιόν Βερολίνου-Μπόχουμ 1-1 (ΔΙΑΚΟΠΗ)

(33’ Χόλερμπαχ - 23’ Σισοκό)

Σεντ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης (19:30)

Κυριακή (15/12)

Χάιντενχαϊμ-Στουτγκάρδη (16:30)

Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ (18:30)

Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (20/12)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία (21:30)

Σάββατο (21/12)

Στουτγκάρδη-Σεντ Πάουλι (16:30)

Άιντραχτ Φρανκούρτης-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Χόλσταϊν Κιλ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (19:30)

Κυριακή (22/12)

Μπόχουμ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (18:30)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.