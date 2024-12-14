Με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται για ακόμα ένα ματς τις στημένες φάσεις, έσπασε το... μπλόκο της Λαμίας επικρατώντας 1-0 για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πέτυχε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που καταφέρνει για πρώτη φορά στη σεζόν, μπροστά μάλιστα σε περίπου 4.000 φιλάθλους της που βρέθηκαν στο «Αθανάσιος Διάκος»,

Ο Σίμος Μήτογλου ήταν ο λυτρωτής για την Ένωση που δυσκολεύτηκε αρκετά να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων, καθώς με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λαμέλα στο 76' σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας η ΑΕΚ με 30 βαθμούς και ματς περισσότερο και με ανεβασμένη ψυχολογία θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena (18/12, 21:00) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Στη 13η θέση με 9 βαθμούς παρέμεινε η Λαμία.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε μια… πειραματική ενδεκάδα λόγω και των πολλών απουσιών που είχε η Λαμία. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν τον αγώνα με ένα πολύ «σφιχτό» 5-4-1 και στις πλευρές πλάγια μπακ. Στο τέρμα βρέθηκε ο Ρατόν, με τους Κορνέζο, Σιόβα, Γιαννούτσο να απαρτίζουν την τριάδα στα στόπερ. Ραντόνια δεξιά, Βιτλής αριστερά, με την τετράδα στη μεσάια γραμμή να αποτελείται από τους Ντεντάκη, Αθανασακόπουλο, Δοϊρανλή, Ρινγκ και τον Ενρίκες να βρίσκεται μόνος του στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη ο Ματίας Αλμέιδα έκανε δύο αλλαγές συγκριτικά με το ματς στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ και αυτές αναγκαστικές. Ο Οντουμπάτζο πήρε τη θέση του Ρότα και ο Μήτογλου του Βίντα. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τον Μουκουντί και τον Πήλιο να συμπληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Σιμάνσκι και Πινέδα στο κέντρο, με τον Λιούμπισιτς να βρίσκεται μπροστά τους. Στα δεξιά της επίθεσης ο Φερνάντες, στα αριστερά ο Μαρσιάλ και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάι Γκαρσία.

Το ματς:

Από την αρχή του αγώνα η Λαμία έδειξε το πλάνο που θα ακολουθούσε στο ματς. Περιμένοντας πίσω από την μπάλα, με τις γραμμές της να είναι πολύ κοντά και να ψάχνει τον Ενρίκες με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.

Η ΑΕΚ δυσκολευόταν πολύ να διασπάσει αυτή τη διπλή ζώνη άμυνας και όποτε κατάφερνε και έφτανε στα όρια της περιοχής, δύο και τρεις παίκτες των γηπεδούχων έκλειναν άμεσα και δεν άφηναν κανένα περιθώριο στους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο.

Αρκέστηκαν μονάχα σε μακρινά σουτ, όπως αυτά του Οντουμπάτζο στο 3’ και του Λιούμπισιτς στο 24’, ενώ η πρώτη ευκαιρία μέσα από την περιοχή ήρθε με κεφαλιά του Μουκουντί στο 30’.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ ήρθε στο 42’ με τον κορυφαίο μέχρι εκείνη την στιγμή της Ένωσης, Πάολο Φερνάντες, να περνάει εντυπωσιακά τον Βιτλή, να κάνει το παράλληλο γύρισμα, αλλά ο Λιούμπισιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρατόν από κοντά.

Μια φάση, στην οποία ο Ισπανός εξτρέμ βρέθηκε για πρώτη φορά στο ματς σε συνθήκη ένας εναντίον ενός και να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Η φάση ξεκίνησε από τα αριστερά με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και τον Πινέδα να αλλάζει άμεσα πλευρά, με την άμυνα της Λαμίας να μην προλαβαίνει να μετατοπιστεί και να «ντουμπλάρει» κάποιος τον Φερνάντες.

To δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλή ευκαιρία για την Ένωση, αλλά το σουτ του Πινέδα στο 53' κατέληξε άουτ. Η Λαμία συνέχισε να αμύνεται μαζικά και η ΑΕΚ παρότι ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την πίεση της, δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις σε κάποια φάση σε open play καταστάσεις.

Για αυτό ο Ματίας Αλμέιδα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Πιερό και τον Λαμέλα στο 70', έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις καλές εκτελέσεις του Αργεντινού στα στημένα και τη δύναμη στο ψηλό παιχνίδι του θηριώδους επιθετικού. Στο 74' ο Λαμέλα με ωραία εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Μουκουντί, ο οποίος ολομόναχος στην καρδιά της περιοχής, δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρατόν.

Φάση καρμπόν δύο λεπτά αργότερα, με διαφορετική κατάληξη αυτή τη φορά. Ο Λαμέλα εκτέλεσε, ο Μήτογλου ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά χωρίς να χρειαστεί καν να πηδήξει και λύτρωσε την ΑΕΚ. Πολύ κακή η αντίδραση της Λαμίας σε αυτές τις δύο φάσεις, καθώς οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Δικεφάλου δεν είχαν κάποιον να τους μαρκάρει.

Η 'Ενωση θα μπορούσε να πετύχει και το 2-0 λίγα λεπτά αργότερα σε αντεπίθεση, όταν ο Λιβάι και ο Πιερό φύγαν μόνοι τους απέναντι στον Ρατόν, αλλά η πάσα του πρώτου ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε, κάτι όμως που δεν κόστισε στην ομάδα, που πήρε δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα από τον Γενάρη του 2024, όταν είχε φύγει με διπλά από το «Γ. Καραϊσκάκης» και το Περιστέρι.

MVP: Ο Πάολο Φερνάντες μέχρι να αντικατασταθεί ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΑΕΚ και δημιουργούσε τις περισσότερες φάσεις για την ομάδα του Αλμέιδα. Ωστόσο, αυτό σήμερα δεν ήταν αρκετό για να νικήσει η ΑΕΚ, με τον Μήτογλου να είναι ο πολυτιμότερος, όντας και ο λυτρωτής με το γκολ που πέτυχε.

Η σφυρίχτρα: Ο Παπαδόπουλος είχε ένα εύκολο απόγευμα, αφού δεν προέκυψε κάποια δύσκολη φάση και σε γενικές γραμμές διαχειρίστηκε καλά το ματς.

Οι ενδεκάδες:

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Ρατόν, Κορνέζος, Γιαννούτσος, Σιόβας, Ραντόνια, Βιτλής (72' Σαραμαντάς), Δοϊρανλής, Αθανασακόπουλος, Ντεντάκης, Ενρίκες (77' Γκίντο), Ρινγκ (84' Βλαχομήτρος)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Πήλιος (69' Λαμέλα), Μουκουντι, Μήτογλου, Οντουμπάτζο, Σιμάνσκι, Πινέδα (85' Χατζισαφί), Λιούμπισιτς (82' Περέιρα), Μαρσιάλ, Φερνάντες (69' Πιερό), Λιβάι Γκαρσία (82' Γκατσίνοβιτς)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Bοηθοί: Κωσταράς, Μπαλιάκας

4ος: Φίτσας

VAR: Βεργέτης

AVAR: Ανδριανός

