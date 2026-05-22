Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προέβη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Μιλώντας στο τουρκικό Μέσο «S Sport», ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου, Τσεμ Τσιρίτσι, καταγγέλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται το Final Four της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για «ντροπιαστική διοργάνωση» με αφορμή το «μπάχαλο» των τελευταίων ωρών με τα εισιτήρια, υποστηρίζοντας πως ακόμη και τώρα υπάρχουν χιλιάδες φίλοι της Φενέρ που δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο παρ’ ότι έχουν εισιτήριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας».





