Ο Σάσα Βεζένκοφ μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Νίκο Ζέρβα, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Φενέρ και την εκπληκτική άμυνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα, στάθηκε και στους πόντους που προήλθαν από τον πάγκο για τους νικητές.

«Η άμυνά μας ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δώσαμε μπασκετικό χτύπημα και καταφέραμε να νικήσουμε. Έχουμε 17 παίκτες που μπορούν να δώσουν τα πάντα. Βάλαμε 40 πόντους από τον πάγκο. Ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστός με τρομερό ταλέντο» είπε ο Βεζένκοφ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Σε ερώτηση για την ομάδα που προτιμά για τον τελικό εκ των Ρεάλ ή Βαλένθια, απάντησε: «Είναι άλλες ομάδες, διαφορετικές οι δυο τους, όποιος κι αν έρθει είμαστε πανέτοιμοι».

