Μεγάλος διαγωνισμός για 10.000 ευρώ στο opaponline.gr – Δωρεάν συμμετοχή έως τις 28 Ιουλίου

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν 10.000 ευρώ έχουν όλοι όσοι επισκέπτονται το opaponline.gr και το Opaponline App έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό* του opaponline.gr είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η συμμετοχή στα παίγνια.

Η προθεσμία για όσους θέλουν να πάρουν μέρος και να διεκδικήσουν τα 10.000 ευρώ λήγει το βράδυ της 28ης Ιουλίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα αργότερα, στις 29 Ιουλίου.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες εδώ.

Δωρεάν παιχνίδια στο opaponline.gr

Πλέον, όλοι οι επισκέπτες στο opaponline.gr αλλά και το Opaponline App μπορούν να παίζουν καθημερινά δωρεάν παιχνίδια γνώσεων, συνδυασμών, μνήμης ή ταχύτητας για ακόμα περισσότερη διασκέδαση.

