Euroleague: Οι επτά διαβολοβδομάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Το καλεντάρι της νέας Ευρωλίγκας έγινε γνωστό και περιλαμβάνει επτά διαβολοβδομάδες. Μόνο ο Δεκέμβριος θα έχει δύο διπλές αγωνιστικές, ενώ από μία θα έχουν οι υπόλοιποι μήνες της κανονικής περιόδου πλην του Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στις διπλές αγωνιστικές:

3η Αγωνιστική:

Τρίτη (15/10): Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη (15/10): Ολυμπιακός - Αρμάνι

4η Αγωνιστική:

Πέμπτη: (17/10): Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR

Παρασκευή (18/10): Εφές - Ολυμπιακός

9η Αγωνιστική:

Τρίτη (12/11): Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

Τρίτη (12/11): Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι

10η Αγωνιστική:

Πέμπτη (14/11): Μακάμπι - Ολυμπιακός

Παρασκευή (15/11): Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

13η Αγωνιστική:

Τρίτη (3/12): Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

Τετάρτη (4/12): Μονακό - Ολυμπιακός

14η Αγωνιστική:

Πέμπτη (5/12): Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR

Παρασκευή (6/12): Ολυμπιακός - Παρί

16η Αγωνιστική:

Τρίτη (17/12): Παναθηναϊκός - Αρμάνι

Τετάρτη (18/12): Ολυμπιακός - Μπολόνια

17η Αγωνιστική:

Πέμπτη (19/12): Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια

Παρασκευή (20/12): Ολυμπιακός - Άλμπα

21η Αγωνιστική:

Τρίτη (14/1): Μπασκόνια - Ολυμπιακός

Τετάρτη (15/1): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR

22η Αγωνιστική:

Πέμπτη (16/1): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

Παρασκευή (17/1): Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

25η Αγωνιστική:

Τρίτη (4/2): Παναθηναϊκός AKTOR - Φενερμπαχτσέ

Τετάρτη (5/2): Παρί - Ολυμπιακός

26η Αγωνιστική:

Πέμπτη (6/2): Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές

Παρασκευή (7/2): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

31η Αγωνιστική:

Τρίτη (25/3): Βιλερμπάν - Ολυμπιακός

Τετάρτη (26/3): Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR

32η Αγωνιστική:

Πέμπτη (27/3): Ολυμπιακός - Μονακό

Παρασκευή (28/3): Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί

