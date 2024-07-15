Euroleague: Οι επτά διαβολοβδομάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Το καλεντάρι της νέας Ευρωλίγκας έγινε γνωστό και περιλαμβάνει επτά διαβολοβδομάδες. Μόνο ο Δεκέμβριος θα έχει δύο διπλές αγωνιστικές, ενώ από μία θα έχουν οι υπόλοιποι μήνες της κανονικής περιόδου πλην του Απριλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στις διπλές αγωνιστικές:
3η Αγωνιστική:
Τρίτη (15/10): Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR
Τρίτη (15/10): Ολυμπιακός - Αρμάνι
4η Αγωνιστική:
Πέμπτη: (17/10): Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR
Παρασκευή (18/10): Εφές - Ολυμπιακός
9η Αγωνιστική:
Τρίτη (12/11): Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
Τρίτη (12/11): Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι
10η Αγωνιστική:
Πέμπτη (14/11): Μακάμπι - Ολυμπιακός
Παρασκευή (15/11): Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
13η Αγωνιστική:
Τρίτη (3/12): Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα
Τετάρτη (4/12): Μονακό - Ολυμπιακός
14η Αγωνιστική:
Πέμπτη (5/12): Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR
Παρασκευή (6/12): Ολυμπιακός - Παρί
16η Αγωνιστική:
Τρίτη (17/12): Παναθηναϊκός - Αρμάνι
Τετάρτη (18/12): Ολυμπιακός - Μπολόνια
17η Αγωνιστική:
Πέμπτη (19/12): Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια
Παρασκευή (20/12): Ολυμπιακός - Άλμπα
21η Αγωνιστική:
Τρίτη (14/1): Μπασκόνια - Ολυμπιακός
Τετάρτη (15/1): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR
22η Αγωνιστική:
Πέμπτη (16/1): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Παρασκευή (17/1): Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
25η Αγωνιστική:
Τρίτη (4/2): Παναθηναϊκός AKTOR - Φενερμπαχτσέ
Τετάρτη (5/2): Παρί - Ολυμπιακός
26η Αγωνιστική:
Πέμπτη (6/2): Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές
Παρασκευή (7/2): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
31η Αγωνιστική:
Τρίτη (25/3): Βιλερμπάν - Ολυμπιακός
Τετάρτη (26/3): Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR
32η Αγωνιστική:
Πέμπτη (27/3): Ολυμπιακός - Μονακό
Παρασκευή (28/3): Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.