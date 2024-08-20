Ρομάνο: «Στα 6 εκατ. η απόκτηση του Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό»

Στην τελική ευθεία της φαίνεται ότι βρίσκεται η τεράστια, από κάθε άποψη, μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Παναθηναϊκό.

Μεταγραφή η οποία αναμένεται να κοστίσει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ στο «τριφύλλι», σύμφωνα με το νέο «τιτίβισμα» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Με τον Ιταλ.ό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε πρώτος στην απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ από πλευράς Παναθηναϊκού, να καταγράφει το τελικό κόστος της συμφωνίας με τους «κόκκινους διαβόλους».

Οι οποίοι θα κρατήσουν και ένα ποσοστό μεταπώλησης, σύμφωνα πάντοτε με τον Ρομάνο.

🚨☘️ Facundo Pellistri to Panathinaikos, here we go! Exclusive story confirmed as agreement has been sealed for €6m fee.



Permanent deal with sell-on clause for #MUFC, while Pellistri signs a long term contract.



Pana’s Uruguayan manager Diego Alonso, key factor. 🇺🇾 pic.twitter.com/bggMjfv65h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

