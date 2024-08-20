Λογαριασμός
Ρομάνο: «Στα 6 εκατ. η απόκτηση του Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό»

Έξι εκατομμύρια ευρώ θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι

Παναθηναϊκός Πελίστρι

Στην τελική ευθεία της φαίνεται ότι βρίσκεται η τεράστια, από κάθε άποψη, μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Παναθηναϊκό.
Μεταγραφή η οποία αναμένεται να κοστίσει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ στο «τριφύλλι», σύμφωνα με το νέο «τιτίβισμα» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Με τον Ιταλ.ό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε πρώτος στην απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ από πλευράς Παναθηναϊκού, να καταγράφει το τελικό κόστος της συμφωνίας με τους «κόκκινους διαβόλους».

Οι οποίοι θα κρατήσουν και ένα ποσοστό μεταπώλησης, σύμφωνα πάντοτε με τον Ρομάνο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
