Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει την Τετάρτη 10:30 το πρωί με πτήση τσάρτερ για το Λιλ και από εκεί θα φτάσει οδικώς στο Λανς. Αυτή τη φορά, η διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των Πρασίνων θα είναι ότι δεν θα υπάρξει έξτρα διανυκτέρευση, όπως είχε συμβεί στη Βουλγαρία και στην Ολλανδία.

Ως αποτέλεσμα, δε θα πραγματοποιηθεί προπόνηση στη Γαλλία, όπως είχε γίνει στις δύο προηγούμενες χώρες που είχε επισκεφτεί.

Πηγή: skai.gr

