Τεχνικός διευθυντής Μοντερέι: «Παραμένει ζωντανό το θέμα του Πινέδα»

Συνεχίζει να επιμένει η Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Κατά την παρουσίαση του νέου προπονητή, Μάρτιν Ντεμικέλις, ο τεχνικός διευθυντής των Μεξικάνων, Τάτο Νοριέγκα, αναφέρει πως η υπόθεση του βραχύσωμου μέσου παραμένει ζωντανή και οι συζητήσεις με την ΑΕΚ συνεχίζονται.

«Είναι ακόμα ζωντανό το θέμα του Πινέδα και βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον Μάρτιν για να ορίσουμε τις προτεραιότητες και το πόσο επείγον είναι, αλλά και το πόσο έχουμε προχωρήσει. Είναι αλήθεια ότι έχει τραβήξει περισσότερο από όσο θα θέλαμε», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όμως υπήρξε μια κινητικότητα, μια αλλαγή στην ιδιοκτησία της ομάδας στην οποία αγωνίζεται, γεγονός που καθυστέρησε σημαντικά τις διαπραγματεύσεις. Αλλά το θέμα είναι ακόμα ζωντανό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός διευθυντής της Μοντερέι.

