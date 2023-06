Εκρηκτικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Όφνερ και πέρασε στους «8» του Roland Garros - Βίντεο

Στα προημιτελικά του Roland Garros προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας 7-5, 6-3, 6-0 του Σεμπάστιαν Όφνερ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ. Στα δύο επόμενα ήταν σαρωτικός και επέστρεψε στους «8» του παρισινού Grand Slam, μετά από έναν χρόνο απουσίας.



Εκεί, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα, αφού τον περιμένει για έναν… πρόωρο τελικό το Νο1 της κατάταξης, ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νωρίτερα επιβλήθηκε 6-3, 6-2, 6-2 του Λορέντζο Μουσέτι.

