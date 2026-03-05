Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στη Ρεάλ Μαδρίτης γύρω από το θέμα του προπονητή, με το μέλλον του Αλβάρο Αρμπελόα να μην θεωρείται δεδομένο ενόψει καλοκαιριού.

Η διοίκηση των «μερένχες» φέρεται να διατηρεί επιφυλάξεις για την ικανότητα του Ισπανού τεχνικού να ηγηθεί της ομάδας σε μόνιμη βάση. Τα τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα σε 13 αγώνες έχουν προκαλέσει εσωτερικό προβληματισμό, ενώ τα επικείμενα παιχνίδια με τη Θέλτα και τη Μάντσεστερ Σίτι θεωρούνται καθοριστικά για την αξιολόγησή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο Αρμπελόα είχε αυτή την εβδομάδα συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές του, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα και να συσπειρώσει τα αποδυτήρια.

Επαφή με Μαξ Αλέγκρι

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα που αναπαράγεται από τη Marca αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Μαξ Αλέγκρι. Ο Ιταλός τεχνικός της Μίλαν δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του απασχολεί τη «Βασίλισσα». Το 2021, ο Φλορεντίνο Πέρεθ τον είχε εξετάσει ως πιθανό αντικαταστάτη του Ζινεντίν Ζιντάν, όμως τότε ο Αλέγκρι είχε επιλέξει να παραμείνει στη Γιουβέντους και τελικά η Ρεάλ στράφηκε στον Κάρλο Αντσελότι.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Πρώτη επιλογή, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, φέρεται να είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς απαιτείται να πειστεί να επιστρέψει στους πάγκους.

Ένα ακόμη όνομα που έχει «παίξει» δυνατά είναι αυτό του Ουνάι Έμερι, ο οποίος έχει αποκαταστήσει τη φήμη του στην Πρέμιερ Λιγκ με την Άστον Βίλα, μετά τις θητείες του σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.