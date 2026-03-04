ΠΑΟΚ: Πέρασε την Κηφισσιά και πάει πρώτος στο Φάληρο

Απ’ τη Νεάπολη στην κορυφή ο ΠΑΟΚ.

Νίκη με 4-1 για τον «δικέφαλο του Βορρά» επί της ελλιπούς Κηφισιάς σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δύο γκολ (32’, 72’) με πέναλτι πέτυχε ο Γερεμέγεφ (που πέρασε στο 23' αντί του τραυματία Γιακουμάκη), με τους γηπεδούχους να έχουν έντονα παράπονα για το δεύτερο, με το οποίο έγινε το 2-1. Ενδιάμεσα (60’) ισοφάρισε ο Ρουκουνάκης με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μπάμπα έκανε το 3-1 στο 88’ με αρκετή δόση τύχης. Έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα ο Κωνσταντέλιας με ωραίο τελείωμα στο 90’+2’.

Η ομάδα του Λουτσέσκου σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, έχοντας παρέα ΑΕΚ-Ολυμπιακό, ενόψει της μάχης της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την Κηφισιά ο Λέτο. Στο τέρμα ο Ραμίρες, με τους Πέτκοφ και Σόουζα στο κέντρο της άμυνας, ενώ Κονατέ και Χουχούμης στα μπακ, με τους Έμπο και Ρουκουνάκη στα χαφ, έχοντας Μπένι πιο μπροστά, με τους Ζέρσον και Αμανί στα «φτερά», ενώ ο Θεοδωρίδης στην κορυφή.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Τσιφτσή να βρίσκεται στο τέρμα, Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης στα στόπερ, ενώ Σάντσες και Μπάμπα στα μπακ, με τους Οζντόεφ και Ζαφείρη στα χαφ, έχοντας τον Μπιάνκο μπροστά τους, με τους Ζίβκοβιτς και Χατσίδη να είναι στα «φτερά», ενώ ο Γιακουμάκης στην κορυφή.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα γρήγορο γκολ για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των γηπεδούχων και να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως σχεδίαζε ενόψει και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αντιμετώπισε μία ομάδα όμως που ήταν καλά οχυρωμένη πίσω και από τον ΠΑΟΚ έλειψαν οι καλές ιδέες σε σημαντικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου.

Η πρώτη τελική ήρθε στο 5’ και ήταν ένα πολύ άστοχο σουτ του Μπιάνκο εκτός περιοχής, ενώ δύο λεπτά μετά έγινε απειλητική η ομάδα του Λέτο. Ο Αμανί έκλεψε και μοίρασε κάθετα για τον Θεοδωρίδη που κόπηκε από τον Μιχαηλίδη στα όρια της περιοχή.

Από εκεί και πέρα υπήρξαν αρκετές ημιτελείς προσπάθειες για τον «δικέφαλο» και καμία ξεκάθαρη φάση, ούτε καν υποψία τέτοιας, μέχρι να γίνει το 0-1 στο 32’.



Ο Ζαφείρης εκτέλεσε φάουλ, με τον Γερεμέγεφ να προσπαθεί να μπει στη φάση και την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Θεοδωρίδη. Ο Σουηδός φορ εκτέλεσε στη δεξιά γωνία του Ραμίρες που έπεσε στην άλλη πλευρά.

Μία από τις λίγες περιπτώσεις που μπόρεσε να βρεθεί στην περιοχή του ΠΑΟΚ με αξιώσεις στο πρώτο μέρος η Κηφισιά ήταν στο 38’, με τον Κονατέ να παίζει κάθετα για τον Ζέρσον, ο οποίος όμως βγήκε με την μπάλα εκτός. Αυτή ήταν ουσιαστικά η τελευταία αξιοσημείωτη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο.

Με ευκαιρία ξεκίνησε το β’ μέρος ο ΠΑΟΚ. Με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί φάουλ απ’ τα δεξιά με το αριστερό, τον Κεντζιόρα να κάνει την κεφαλιά και τον Κονατέ να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή στο 47’.



Δύο λεπτά μετά ο Γερεμέγεφ προσπάθησε να εκτελέσει τον Ραμίρες, εκμεταλλευόμενος την έξοδο του Ραμίρες για να απομακρύνει προ του Μπιάνκο. Σηκώθηκε σημαιάκι, αλλά δεν ήταν εκτεθειμένος κανείς.

Στο 58’ η Κηφισιά είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή της στο β’ μέρος και τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνο το σημείο στο παιχνίδι. Ο Μπένι μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε καλά, διώχνοντας.



Δύο λεπτά μετά η Κηφισιά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά (από θέση που έμοιαζε καλή για γέμισμα) με το αριστερό, με την μπάλα να καταλήγει απευθείας στα δίχτυα του Τσιφτσή που αιφνιδιάστηκε.



Η επόμενη επικίνδυνη επίσκεψη του ΠΑΟΚ στην αντίπαλη περιοχή είχε ως αποτέλεσμα το νέο προβάδισμα των φιλοξενούμενων από νέο πέναλτι. Στο 69’ ο Ιβανούσετς γέμισε για τον Σάντσες που βρέθηκε στο έδαφος μετά από μονομαχία με τον Πέτκοφ και ο Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γερεμέγεφ εκτέλεσε με τρόπο καρμπόν με το 0-1, βάζοντας στο 72’ ξανά σε θέση οδηγού τον «δικέφαλο του Βορρά».



Ο Λέτο έβαλε και δεύτερο επιθετικό (Μούσιολικ), ρισκάροντας στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους και στο 88’, έχοντας και την τύχη με το πλευρό του έκανε το 3-1. Ο Μπάμπα σούταρε λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και κατέληξε στην εστία του Ραμίρες που είχε πέσει στην άλλη πλευρά.



Στις καθυστερήσεις τελείωσε οριστικά το ματς. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε κάθετα με ωραίο σκαψιματάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες στο 90’+2

