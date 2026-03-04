Πανδαισία ο ανανεωμένος και... αγριεμένος ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» ήταν αποφασισμένοι να λυγίσουν τον ΟΦΗ για να πιάσουν τον στόχο της τετράδας και το έκαναν με τον πιο εμφατικό τρόπο! Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προηγήθηκε γρήγορα με 2-0 και παρά το γεγονός ότι στην εκπνοή του ημιχρόνου ισοφαρίστηκαν από το πολύ όμορφο γκολ του Σαλσίδο, δεν κατέβασαν ταχύτητες πέτυχαν δυο ακόμη τέρματα και επικράτησαν 4-1 σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Ο Γέντβαϊ το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, «σεφτές» για Σάντσες και Αντίνο που σκόραραν με εκπληκτικό τρόπο, θαυμάσιο γκολ από τον Ζαρουρί που έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» με αριστοτεχνικό πλασέ!

Στο μυαλό των κόουτς:

Τη γνωστή συνταγή της τριάδας στα μετόπισθεν, με αλλαγές σε πρόσωπα, επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό. Ο Λαφόν στην εστία, με τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Ερνάντεθ τριάδα στην άμυνα. Κάτρης και Κυριακόπουλος ξεκίνησαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας κινούνταν στον άξονα. Ταμπόρδα και Αντίνο ήταν οι δυο πίσω από τον προωθημένο Τετέι.



Ίδια προσέγγιση και από τον Χρήστο Κόντη για την ομάδα του ΟΦΗ. Κάτω από τα δοκάρια Νίκος Χριστογεώργος, με την τριάδα των στόπερ να αποτελείται από τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς. Το δίδυμο στα χαφ ήταν οι Κανελλόπουλος και Ανδρούτσος, ενώ Σενγκέλια από τα δεξιά και Αθανασίου από τα αριστερά ήταν οι φουλ μπακ.

Τέλος στην επίθεση Νους και Φούντας ήταν περιφερειακά του Σαλσέδο.

Το ματς:

Το ματς ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να τη φέρει στα καρέ του ΟΦΗ, την στιγμή που αυτοί που «απείλησαν» πρώτοι ήταν οι φιλοξενούμενοι στο 4’. Από αβίαστο λάθος του Ερνάντεθ στο κέντρο ο Νους πήρε, κουβάλησε την μπάλα ως την περιοχή, έκανε πλασέ, αλλά έκοψε ο Γέντβαϊ.

Ο Κροάτης μάλιστα, αποδείχθηκε κομβικός για την ομάδα του τρία λεπτά αργότερα. Οι «πράσινοι» κέρδισαν φάουλ από τα δεξιά. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, που με το αριστερό έφερε την μπάλα προς τα μέσα, με τον Γέντβαϊ να πιάνει τη σκαστή κεφαλιά για το 1-0!



Όμως λίγο μετά το γκολ τα χαμόγελα «πάγωσαν», αφού ο Ίνγκασον, μετά από υπερπροσπάθεια να παραμείνει στο ματς, έχοντας δεχθεί νωρίτερα μαρκάρισμα από τον Σαλσίδο, δεν κατάφερε να συνεχίσει και έτσι αντικαταστάθηκε, αναγκαστικά, από τον Ζαρουρί, με τον Κάτρη να μετατοπίζεται στα στόπερ και τον Μαροκινό να πηγαίνει δεξιός φουλ μπακ.



Η ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν καταλάγιασε και το 2-0 ήρθε πολύ γρήγορα. Στο 15’ ο Τετέι πήρε την μπάλα και την κουβάλησε, είδε δίπλα του τον Ρενάτο και ο Πορτογάλος με ένα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ συρτό σουτ στην κίνηση, την έστειλε στο βάθος της εστίας του Χριστογεώργου δίνοντας ηχηρό προβάδισμα νίκης στο «τριφύλλι».

Ο ενθουσιασμός σε γήπεδο και κερκίδα συνεχίστηκε για αρκετή ώρα με τους παίκτες του Μπενίτεθ να συμπεριφέρονται σωστά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ως κύριούς εκφραστές τον Μπακασέτα και τον Ρενάτο που «έκοβαν και έραβαν» στον άξονα.

Το «τριφύλλι» στο 24’ έφτασε μια ανάσα από το 3-0. Ο Κυριακόπουλος έκανε από τα αριστερά το ανέβασμα έβγαλε τον… διαβήτη και βρήκε με φανταστική σέντρα τον Ταμπόρδα στην περιοχή, ο Αργεντινός έκανε κεφαλιά «ψαράκι» αλλά ο Χριστογεώργος στη γωνία του απέκρουσε σε κόρνερ.



Ο ΟΦΗ ανέβασε λίγο τις εντάσεις του και προσπάθησε πριν φύγει το ημίχρονο να μπει ξανά στο ματς. Και οι Κρητικοί το κατάφεραν με ένα θαυμάσιο γκολ. Ο Νους από τα αριστερά πήρε την μπάλα «πάτησε» στον Αθανασίου που είχε πάρει μέτρα, έκανε τη σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής, εκεί όπου ο Σαλσίδο, με μαγικό «χάδι» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.



Για το δεύτερο ημίχρονο, ο Χρήστος Κόντης, επέλεξε να «φρεσκάρει» το κέντρο του με τον Μπαΐνοβιτς να παίρνει τη θέση του Κανελλόπουλου. Οι Κρητικοί ήταν αρκετά επιθετικοί στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και είχαν την πρώτη τελική. Πολύ καλή ενέργεια του Νους, αυτός έσπασε αριστερά στον Σαλσίδο που έκανε το πλασέ, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε σε δυο χρόνους.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην ευκαιρία του ΟΦΗ με τον Ταμπόρδα να βρίσκεται σε καλό σημείο, από τα δεξιά της περιοχής και να κάνει το σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Η ομάδα του Μπενίτεθ, συνέχισε να έχει το «μονοπώλιο» και στο 51’ βρήκε τρίτο τέρμα με το οποίο απλοποιήθηκε το έργο του. Ο Αντίνο άλλαξε την μπάλα με τον Τετέι, αυτός πέρασε κάθετα στον Ρενάτο που έκανε μια περιττή προσποίηση, η οποία κόπηκε, αλλά από την κόντρα επωφελήθηκε ο επερχόμενος Αντίνο, που με πολύ όμορφο πλασέ με το αριστερό στην κίνηση έκανε και αυτός «σεφτέ» με τα πράσινα, για το 3-1.



Η συνέχεια του ματς βρήκε τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή και στο 54’ ήρθε μια ακόμη τελική, με τον Μπακασέτα να κάνει μια πολύ καλή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Κυριακόπουλος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την προστάτευσε με το σώμα, έκανε το σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Ο Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγές φρεσκάροντας την μεσοεπιθετική του γραμμή με Τζούριτσιτς, Πελίστρι και Πάντοβιτς, αντί των Τετέι, Αντίνο και Ταμπόρδα που χειροκροτήθηκαν θερμά από τον κόσμο.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν χωρίς να πατούν γκάζι και αφού απείλησαν με πολλά σουτ, ένα εκ των οποίων και του Σισοκό, έβαλαν το... κερασάκι στην τούρτα με εκπληκτικό τρόπο!

Ο Ζαρουρί πήρε την μπάλα από τα δεξιά, την έφερε στο αριστερό, σήκωσε το κεφάλι και σημάδεψε το απέναντι... παραθυράκι γράφοντας το 4-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Πηγή: skai.gr

