Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αποφασισμένος για μεγάλες αποφάσεις και αποχωρήσεις παικτών από τη Ρεάλ Μαδρίτης το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Marca διενήργησε ένα γκάλοπ τις τελευταίες ημέρες με ερώτηση προς τους φίλους της ομάδας το ποιος είναι ο παίκτης που θέλουν να μην υπάρχει στο ρόστερ της στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η απάντηση που ξεχώρισε στο γκάλοπ αυτό είναι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Όπως σημειώνει το ισπανικό ΜΜΕ η επιλογή αυτή θεωρείται άκρως αναμενόμενη και λογική καθώς μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν για τα προημιτελικά του Champions League οι περισσότεροι οπαδοί της βασίλισσας έχουν βρεθεί απέναντί του χρεώνοντάς του ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του αποκλεισμού.

Θυμίζουμε ότι ο Καμαβινγκά δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο 86ο λεπτό του αγώνα των δύο ομάδων στο Μόναχο, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Επίσης ο ίδιος κατάλαβε το μεγάλο λάθος που είχε κάνει με αποτέλεσμα να ξεσπά στα κλάματα στα αποδυτήρια και να κάθεται μόνος του απαρηγόρητος στη γωνία.

🚨 𝗘𝗗𝗨𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗩𝗜𝗡𝗚𝗔 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥, selon un sondage réalisé par Marca. 👋



Après son expulsion face au Bayern, le Français n'a pas pu… — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2026

