Τελικά αποφεύγει το χειρουργείο ο Ιωαννίδης

Αλλαγή δεδομένων για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ο Έλληνας διεθνής επιθετικός τελικά δεν θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση στο γόνατο για να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατόπιν συνεννόησης με το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποφασίσθηκε να ακολουθήσει ειδική αγωγή για έναν μήνα ακόμη και εφόσον και τότε δεν υπάρχει βελτίωση στο πρόβλημα τότε θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η A Bola, ήδη φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση του οργανισμού του στη νέα θεραπεία με το πορτογαλικό ΜΜΕ να αναφέρει ότι δεν αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και ίσως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψει στη δράση, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου σε εξ αναβολής ματς.

