Η 4η στροφή των play outs του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Τετάρτη (22/04) μπαίνουμε από νωρίς σε αγωνιστικό ρυθμό, με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Ατρόμητο, στις 16:00. Μία ώρα αργότερα, στις 17.00, μεταφερόμαστε στην Λάρισα, όπου η τοπική ομάδα φιλοξενεί την Κηφισιά. Η αυλαία της ημέρας πέφτει στις 20:00, με την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός.
Όπως πάντα, ακολουθεί ρεπορτάζ και σχολιασμός για τα παιχνίδια αλλά και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και… μπάλα παίζουν οι ακροατές!
