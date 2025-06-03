Γιαννακόπουλος: Μη παρουσία στη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος και επανάληψη του 2019

«Η αποστροφή μου για τους αδελφούς Αγγελόπουλους και όσα εκφράζουν στη ζωή τους και στην παρουσία τους στον ΟΣΦΠ είναι αδιαπραγμάτευτη. Εκείνο που δεν διαπραγματεύομαι είναι το συμφέρον του συλλόγου που αγαπώ με πάθος», δήλωσε σε νέα του ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μεταξύ άλλων σημειώνει ακόμα: «Θα παραμερίσω οποιαδήποτε αντιπάθεια και θα είμαι παρών στο γραφείο του κυρίου Βρούτση περιμένοντας τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, για να τηρήσουμε τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση. Η μη παρουσία οποιουδήποτε σε αυτή τη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος με προφάσεις και αμαρτίες που συνιστούν επί της ουσίας επανάληψη του 2019».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γιαννακόπουλου:



Ως ελάχιστο καθήκον, λοιπόν, απέναντι στα εκατομμύρια των φίλων του Παναθηναϊκού, στους αθλητές και στους προπονητές μας που θέλουν πάση θυσία να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας μέσα στο γήπεδο και να του αποδείξουμε ποιος είναι καλύτερος παρά τα δεκανίκια, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι στην Πολιτεία και τους κρατικούς φορείς, θα παραμερίσω οποιαδήποτε αντιπάθεια και θα είμαι παρών στο γραφείο του κυρίου Βρούτση περιμένοντας τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, για να τηρήσουμε τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση.



Τα προσωπικά μας ζητήματα θα λυθούν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και όχι με «θύματα» τους αθλητές και τους φιλάθλους μας που περιμένουν να φιλοξενήσουν με ιδανικό τρόπο και χωρίς ακρότητες τον αντίπαλο, όπως ακριβώς έγινε και στο Game 1.



Η μη παρουσία οποιουδήποτε σε αυτή τη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος με προφάσεις και αμαρτίες που συνιστούν επί της ουσίας επανάληψη του 2019.

