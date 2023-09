Πτώση-ρεκόρ για τη χρηματιστηριακή αξία της Γιουνάιτεντ μετά τη δήλωση παραμονής των Γκλέιζερς

Απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από την αναστολή της πώλησης των μετοχών του συλλόγου από την οικογένεια Γκλέιζερ, τουλάχιστον μέχρι το 2025.



Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί «στο μάτι του κυκλώνα», την ίδια στιγμή που η μετοχή του αγγλικού συλλόγου στο χρηματιστήριο έχει παρουσιάσει ιστορική πτώση της τάξης του 18,15%. Συγκεκριμένα, από τα 23,64 δολάρια που βρισκόταν την Παρασκευή, το ποσό έπεσε στα 18,50 δολάρια, στο κλείσιμο της Τρίτης (05/09).

Επίσης, η συνολική χρηματιστηριακή αξία του συλλόγου μειώθηκε από τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα 2,9. Η συγκεκριμένη τιμή αντιπροσωπεύει μόλις το 25% του μεριδίου, το οποίο διατίθενται να πουλήσουν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι ιδιοκτήτες της, σε ενδεχόμενη αποχώρηση. Τα συγκεκριμένα νούμερα είναι τα χειρότερα του συλλόγου σε αυτό το κομμάτι, εδώ και 11 χρόνια.



Παρά την οικονομική ενίσχυση που θα λάβει από τη συμμετοχή στο Champions League, η δυσαρέσκεια στους φίλους των «κόκκινων διαβόλων» για το οικονομικό κομμάτι παραμένει. Κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, τέθηκαν περιορισμοί στον Έρικ Τεν Χαχ και τους συνεργάτες του, που μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μόλις τρεις μεταγραφές.

