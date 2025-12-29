Γνωστά έγιναν τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το NBA All Star Game 2026, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς να είναι στην κορυφή σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς φιγουράρει στην πρώτη θέση στην Ανατολή με συνολικά 1.192.296 ψήφους και περισσότερες σε ολόκληρη τη Λίγκα έχει μόνο ο Σλοβένος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.

Συγκεκριμένα, ο Ντόντσιτς μετράει 1.249.518 ψήφους, ενώ θυμίζουμε πως το 50% των ψήφων αποτελείται από τους οπαδούς, ένα 25% από τους παίκτες του ΝΒΑ και το άλλο 25% από μια επιτροπή μέσων ενημέρωσης, που επιλέγει πέντε παίκτες σε κάθε περιφέρεια.

