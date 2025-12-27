Έτοιμος για επιστροφή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Παίζει τα ξημερώματα με τους Μπουλς

Ένα βήμα πριν την επιστροφή του στα παρκέ βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς οι Μπακς εκτιμούν ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ θα είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Μπουλς, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12, 03:00).



Ο 29χρονος φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από θλάση στον δεξιό γαστροκνήμιο, τραυματισμό που υπέστη στις αρχές Δεκεμβρίου απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, με αποτέλεσμα να χάσει οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια. Παρότι η συμμετοχή του θεωρείται πολύ πιθανή, θα πρέπει πρώτα να περάσει με επιτυχία τις τελικές εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πριν το τζάμπολ.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο στοίχισε ακριβά στους Μπακς, που στο διάστημα αυτό μέτρησαν μόλις δύο νίκες σε οκτώ αγώνες, υποχωρώντας βαθμολογικά. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον Γιάννη στη σύνθεσή τους φέτος έχουν ρεκόρ 10-7, ενώ χωρίς εκείνον το ρεκόρ πέφτει στο 2-12.



Σε ατομικό επίπεδο, ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 28,9 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με εντυπωσιακό 63,9% εντός πεδιάς, το καλύτερο ποσοστό της καριέρας του.



Τις τελευταίες ημέρες ο Αντετοκούνμπο έχει ανεβάσει ρυθμούς, συμμετέχοντας κανονικά σε προπονήσεις, ενώ πρόσφατα έλαβε μέρος και σε full contact προπόνηση 3-on-3, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά.

