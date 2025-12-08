Το ΝΒΑ βουίζει όσο πλησιάζει η περίοδος των ανταλλαγών, και το όνομα που βρίσκεται στα χείλη όλων δεν είναι άλλο από αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παρά το γεγονός ότι οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να διαβεβαιώνουν κάθε ενδιαφερόμενο πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είναι διαθέσιμος, οι υπόλοιπες ομάδες της λίγκας δείχνουν να… μην ακούν.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Μπακς επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο πως δεν συζητούν κανένα σενάριο ανταλλαγής και δεν θέλουν να λαμβάνουν «trade pitches» για τον Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτρέπει τους αντιπάλους τους, που συνεχίζουν να τον τοποθετούν στο επίκεντρο της κουβέντας ενόψει trade season.

Το ενδιαφέρον για τον Γιάννη είναι αναμενόμενο, δεδομένης της αξίας του, της επιρροής του στο παιχνίδι και της δυνατότητας να αλλάξει τις ισορροπίες σε όποια ομάδα κι αν βρεθεί. Παρόλα αυτά, οι Μπακς παρουσιάζονται ανυποχώρητοι: ο ηγέτης τους δεν πωλείται και δεν αποτελεί μέρος καμίας διαπραγμάτευσης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως όσο πλησιάζει η trade deadline, ο θόρυβος γύρω από τον Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να μεγαλώνει...

