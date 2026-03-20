Προπονητής Ράγιο Βαγεκάνο: «Να πανηγυρίσουμε την πρόκριση στην Αθήνα»

Η Ράγιο Βαγεκάνο θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League και ο Ινίγκο Πέρεθ αισιοδοξεί.

«Δεν είναι το τέλος της πορείας μας στο Conference League. Θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ αργότερα, αλλά είμαι ικανοποιημένος. Γράψαμε ξανά ιστορία και υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης. Είμαστε επικεντρωμένοι στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να αναβάλουμε την συζήτηση για το Conference League. Ελπίζω να μπορέσουμε να γιορτάσουμε άλλη μια πρόκριση στην Αθήνα», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός μετά την ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνσπόρ στη Μαδρίτη.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Ισπανία τη Μεγάλη Πέμπτη (19:45) και η ρεβάνς στην Allwyn Arena μια εβδομάδα μετά (22:00).

