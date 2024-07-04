Ζέρβας: «Το συμβόλαιο του Βεζένκοφ και οι υπόλοιπες κινήσεις του Ολυμπιακού»

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Σάσα Βεζένκοφ, μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι όταν ολοκληρωθεί η αποδέσμευση του Βούλγαρου φόργουορντ από τους Ράπτορς, ο παίκτης θα επιστρέψει με συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών (4+1), έναντι 17 εκατ. ευρώ.



Από ‘κει και πέρα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Νίκου Ζέρβα οι Πειραιώτες θα κάνουν ακόμη μία κίνηση, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη.



Ακούστε το ρεπορτάζ του Νίκου Ζέρβα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

