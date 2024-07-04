«Ξελάσπωσε» τη Σλοβενία ο εκπληκτικός Λούκα Ντόντσιτς, ρίχνοντάς την στον δρόμο της Ελλάδας στα ημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά του ΣΕΦ!



Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση, ο σούπερ σταρ των Μάβερικς οδήγησε την χώρα του στη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας με σκορ 104-78, χάνοντας για μόλις τρεις πόντους την πολυπόθητη «29άρα» που θα της χάριζε την πρώτη θέση του Α' ομίλου, αφήνοντας την Κροατία στη 2η θέση.



Ο 25χρονος «Luka Magic», ολοκλήρωσε το ματς με triple-double (36 πόντους, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ) σε 35 λεπτά συμμετοχής, έχοντας στο φινάλε μεγάλη ευκαιρία να δώσει την πρωτιά στην ομάδα του, αστοχώντας σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Εξαιρετικός ήταν και ο Τζος Νίμπο, με τον νατουραλιζέ σέντερ να μετράει 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, την ώρα όπου οι Πρέπελιτς και Χράβατ είχαν από 14 πόντους.



Για τους Νεοζηλανδούς, που πάλεψαν, αλλά τελικώς δεν τα κατάφεραν να κάνουν το «θαύμα», ξεχώρισε Σέα Ίλι με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ.



Να θυμίσουμε πως οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο (06/07).

Το ματς:

Εξαιρετική ήταν η εκκίνηση του αγώνα για τη Σλοβενία, η οποία από νωρίς επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της, ελέγχοντας από το πρώτο κιόλας λεπτό το ματς. Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι εύστοχος – σε αντίθεση με το παιχνίδι κόντρα στην Κροατία – και να μην κάνει κατάχρηση επιθέσεων, οι Σλοβένοι «έχτισαν» από νωρίς διψήφιες τιμές (2-12 στο 4’), την ίδια ώρα όπου η πίεση, αλλά και η εξαιρετική άμυνα που έπαιζαν, είχαν καταβάλει τους Νεοζηλανδούς. Χαρακτηριστικό είναι πως το πρώτο εντός πεδιάς των Νεοζηλανδών ήρθε 6:08’ μετά το τζάμπολ (!), με τους Ντόντσιτς (10π.), Ντίμετς και Χρόβατ να βρίσκουν εύκολα τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι για το +18 και το 27-9 του δεκαλέπτου.

Μετά την ψυχρολουσία που υπέστησαν στο πρώτο διάστημα του αγώνα, οι Νεοζηλανδοί κατάφεραν και «καθάρισαν» το μυαλό τους, βγάζοντας αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο. Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του «Λούκα Magic» (19 πόντους στο ημίχρονο) και τις ενέργειες του Νίμπο, η ομάδα του Πέρο Κάμερον κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά, πετυχαίνοντας 30 πόντους στο δεκάλεπτο! Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέα Ίλι, που πήρε τη χώρα του από το χέρι και της πρόσφερε ουσία και σκορ, οι Νεοζηλανδοί κατάφεραν να μειώσουν μέχρι και τους 5 πόντους (39-44) στο 19', προτού ο Ντόντσιτς με δύο βολές, στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 39-46.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κοντράρουν στα ίσα τη Σλοβενία στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, παραμένοντας κοντά στο σκορ (43-49). Μετά το τρίλεπτο ωστόσο, το σύνολο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς «έσφιξε» την άμυνά του, βρίσκοντας παράλληλα εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον και στον αιφνιδιασμό. Με τους Ντόντσιτς και Χρόβατ να έχουν από 5 και 7 πόντους αντίστοιχα, η Σλοβενία έτρεξε ένα σερί 13-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +19 και το 43-62 στο 25'! Με την ψυχολογία πλέον στα... ύψη, οι Σλοβένοι ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το +25 (46-71), κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +20 και το 77-57, την ώρα όπου στο τελευταίο δίλεπτο οι δύο ομάδες αντάλλαξαν από τρία «χτυπήματα» πίσω από τα 6,75μ.!

Με την έκβαση ως προς τον νικητή του αγώνα να έχει ουσιαστικά κριθεί, όλο το ενδιαφέρον στην τέταρτη και τελευταία περίοδο στράφηκε γύρω από τη διαφορά του σκορ, η οποία και θα έπαιζε ρόλο στην τελική κατάταξη του ομίλου. Με τη διαφορά να βρίσκεται στους 19-22 πόντους στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου, οι Σλοβένοι στόχευαν στο +29, το οποίο και θα τους έδινε την πρώτη θέση του γκρουπ! Παρ' όλα αυτά, ένα ξέσπασμα των Νεοζηλανδών πίσω από τα 6,75μ., κατέβασε τη διαφορά στους 15 (75-90) στο 37', βάζοντας στο κόλπο της πρόκρισης τη Νέα Ζηλανδία, αφού με ήττα 9 πόντων περνούσε εκείνη!



Τελικώς, οι Σλοβένοι δεν είχαν καμία διάθεση να μπλέξουν σε περιπέτειες, ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο τελευταίο τρίλεπτο, εκεί όπου με τους Νίμπο και Ντόντσιτς έφτασαν μέχρι το +27 (77-104) στα 20'' πριν το τέλος, προτού οι Νεοζηλανδοί με 1/2 βολές κάνουν το 78-104 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, καθώς, τόσο ο Λούκα, όσο και ο Νίμπο αστόχησαν στο πολυπόθητο τρίποντο στο φινάλε του ματς.



Τα δεκάλεπτα: 9-27, 39-46, 57-77, 78-104.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.