Μουντομπάσκετ 2027: Ιστορικό κάζο για την Εθνική από την Πορτογαλία και... έμπλεξε για τα καλά

Ήττα-σοκ από την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια για την αδιόρθωτη Εθνική μας ομάδα.

Τρία 24ωρα μετά το.. κάζο στην Οραντέα και την ήττα από τη Ρουμανία, η «γαλανόλευκη» παρουσίασε απόψε ακόμη πιο άσχημο πρόσωπο στο εντός έδρας παιχνίδι στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, χάνοντας με το βαρύ 71-56 από τους Ίβηρες για την 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027.

Χαρακτηριστικό της ασύνδετης εικόνας που παρουσίασε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας - μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών - ήταν το γεγονός πως έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με επιθετική συγκομιδή μόλις 23 πόντων, ενώ, στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και με 20 πόντους.



Ένα αποτέλεσμα που πληγώνει πολύ το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη και δυσκολεύει αρκετά το έργο της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει του β' φάσης των προκριματικών, εκεί όπου η Ελλάδα θα μπει με ρεκόρ 3-3, την στιγμή όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία (5-1), την Ουκρανία (4-2) και τη Γεωργία (3-3).



Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Μπρίτο και Λισμπόα με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ, για τη χώρα μας που σούταρε με το «φτωχό» 30,3% (20/66), πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μήτρου-Λονγκ και Τολιόπουλος με 11 και 10 ο κάθε ένας.

Το ματς:

Πολύ κακό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Εθνική μας ομάδα, η οποία μπήκε νωχελικά στο παρκέ της SUNEL Arena κάνοντας άσχημες επιλογές στην επίθεση, ενώ υπέπεσε και σε μερικά φθηνά λάθη. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Πορτογαλία προηγήθηκε με 6-0, την στιγμή όπου το πρώτο «γαλανόλευκο» καλάθι ήρθε μετά από 4:09 λεπτά αγώνα με ντράιβ του Τολιόπουλου.

Η είσοδος του γκαρντ του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με εκείνη του Λαρεντζάκη, έδωσε επιθετική πνοή στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Οι δύο διεθνείς μας βρήκαν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι με σουτ πίσω από τα 6,75μ. για το υπέρ μας 7-6 και εν συνεχεία για το 13-13 στο 8ο λεπτό. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι τα πολλά άστοχα σουτ της Ελλάδας, έτρεξαν μικρό σερί στο φινάλε για το υπέρ τους 19-15, με τη χώρα μας να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με μόλις 5/17 εντός πεδιάς (29,4%).

Όπως και στην πρώτη, έτσι και στη δεύτερη περίοδο, οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες. Παρ' όλα αυτά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας έβγαλε μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα και καλύτερη αντίδραση στον τομέα των ριμπάουντ, κρατώντας τους Ίβηρες χαμηλά στο σκορ. Με δύο δύσκολα ντράιβ των Μήτρου-Λονγκ και Μωραΐτη και μια πανέμορφη ασίστ του τελευταίου στον Κουζέλογλου, η Εθνική ισοφάρισε σε 21-21 στο 14ο λεπτό. Και ενώ φαινόταν πως η Ελλάδα έβρισκε σιγά-σιγά τα πατήματά της, εν τέλει, έπεσε εκ νέου ο... γενικός.

Παρά τις φωνές και τα συνεχόμενα τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη, οι διεθνείς μας δεν μπόρεσαν ποτέ να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο, πετυχαίνοντας μονάχα δύο πόντους στα τελευταία 5,5 λεπτά! Σε ένα από τα χειρότερα δεκάλεπτα - αλλά και ημίχρονα - της σύγχρονης ιστορίας μας, η «γαλανόλευκη» πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο -5 για το 28-23, σουτάροντας με 28,1% (9/32) και με 12,5% στο τρίποντο (12,5%) στα πρώτα είκοσι λεπτά.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται αφάνταστα να βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Χαρακτηριστικό ήταν πως ο Παπανικολάου με τρίποντα από τις 45 μοίρες έγραψε το 26-29 στο 22ο λεπτό και έσπασε το «ρόδι» για τη χώρα μας μετά από 7,5 αγωνιστικά λεπτά δίχως πόντο! Σε εκείνο το χρονικό σημείο, αμφότερες οι χώρες πέτυχαν μαζεμένα καλάθια για το 30-32, προτού η Εθνική μας «βραχυκυκλώσει» ξανά και επιτρέψει στην Πορτογαλία να ξεφύγει στο +11 για το 41-30 στο 26ο λεπτό.

Το τάιμ άουτ του Ομοσπονδιακού τεχνικού, «αφύπνισε» προσωρινά την Εθνική μας που με την τριάδα των Μήτρου-Λονγκ, Παπανικολάου και Τολιόπουλου, πέτυχε σημαντικά καλάθια και μείωσε στους 8 (40-48). Ο Λισμπόα ωστόσο, με δικά του δύσκολα σουτ στο φινάλε, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +11 και το 53-42 για την Πορτογαλία, με τους Ίβηρες να πετυχαίνουν 25 πόντους στο δεκάλεπτο, τρεις λιγότερους από όσους είχαν στο πρώτο ημίχρονο.



Και ενώ άπαντες περίμεναν το πολυαναμενόμενο ξέσπασμα της Ελλάδας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο σοκαριστικά για τη χώρα μας, αφού οι Πορτογάλοι με επιμέρους σκορ 9-0, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 και το 62-42 στο 28ο λεπτό.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο βγήκε μπροστά ο Δημήτρης Μωραΐτης. Με έξι προσωπικούς πόντους και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ, η «γαλανόλευκη» βελτίωσε την εικόνα της και ροκάνισε τη διαφορά στους 10 για το 63-53 στο 36',, κρατώντας την Πορτογαλία στον 1 πόντο για σχεδόν πέντε λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71.

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