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Επίθεση στο Pride του Βερολίνου – Ελεύθερος αφέθηκε ο δεύτερος ύποπτος

Η εφημερίδα Spiegel μετέδωσε ότι οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο επειδή δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική υποψία πως επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης

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Γερμανία

Δεύτερος ύποπτος που είχε τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του Pride στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες», δήλωσε η εισαγγελία στο Reuters, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω.

«Δεν επέβαινε στο όχημα»

Η εφημερίδα Spiegel μετέδωσε επίσης σήμερα, επικαλούμενη πηγές, ότι οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο επειδή δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική υποψία πως επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης.

Η επίθεση με το όχημα, κατά την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο, σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 22:00 στο πάρκο Τίργκαρτεν, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Ο φερόμενος ως οδηγός, 21χρονος άνδρας με ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης, σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας στο Βερολίνο χθες, Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βερολίνο τρομοκρατική επίθεση Γερμανία
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