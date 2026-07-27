Δεύτερος ύποπτος που είχε τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του Pride στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες», δήλωσε η εισαγγελία στο Reuters, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω.

«Δεν επέβαινε στο όχημα»

Η εφημερίδα Spiegel μετέδωσε επίσης σήμερα, επικαλούμενη πηγές, ότι οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο επειδή δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική υποψία πως επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης.

Η επίθεση με το όχημα, κατά την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο, σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 22:00 στο πάρκο Τίργκαρτεν, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Ο φερόμενος ως οδηγός, 21χρονος άνδρας με ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης, σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας στο Βερολίνο χθες, Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

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