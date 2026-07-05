Έβαλε τις φωνές στους παίκτες ο Σπανούλης: «Σαν χεσμ@@@@ παίζουμε» - Δείτε βίντεο

Η Εθνική Ελλάδας δεν έχει καταφέρει να μπει στο πνεύμα της κρίσιμης αναμέτρησης με την Πορτογαλία και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξω φρενών με τους παίκτες του.
Σε time-out λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περιόδου και με την Ελλάδα πίσω στο σκορ με πέντε πόντους, ο V-Span έκανε τους παίκτες του να καταλάβουν πολύ καλά πώς ακριβώς εμφανίζονταν.
«Σαν χεσμ@@@@ παίζουμε» φώναξε ο εξαγριωμένος Σπανούλης...
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.