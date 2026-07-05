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Έβαλε τις φωνές στους παίκτες ο Σπανούλης: «Σαν χεσμ@@@@ παίζουμε» - Δείτε βίντεο

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος με τη συμπεριφορά και την αγωνιστική εικόνα των παικτών της Εθνικής μας στον «τελικό» με την Πορτογαλία στη Sunel Arena

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Σπανούλης

Η Εθνική Ελλάδας δεν έχει καταφέρει να μπει στο πνεύμα της κρίσιμης αναμέτρησης με την Πορτογαλία και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξω φρενών με τους παίκτες του.

Σε time-out λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περιόδου και με την Ελλάδα πίσω στο σκορ με πέντε πόντους, ο V-Span έκανε τους παίκτες του να καταλάβουν πολύ καλά πώς ακριβώς εμφανίζονταν.

«Σαν χεσμ@@@@ παίζουμε» φώναξε ο εξαγριωμένος Σπανούλης...

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βασίλης Σπανούλης μπάσκετ
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