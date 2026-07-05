Ντε Φράι: «Ήρθα στον Παναθηναικό για να έχω σημαντικό ρόλο»

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας αποτέλεσε ξεχωριστή στιγμή και για τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος γύρισε στην πατρίδα του ως ποδοσφαιριστής των «πράσινων».

Ο πολύπειρος Ολλανδός στόπερ δεν αγωνίστηκε στο φιλικό απέναντι στον Άγιαξ, ωστόσο μίλησε στο ESPN για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του μια δωδεκαετία γεμάτη επιτυχίες στο ιταλικό ποδόσφαιρο με τις φανέλες της Ίντερ και της Λάτσιο.



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