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Έξαλλος ο Σπανούλης: Να σκεφτούμε σε ποια ομάδα παίζουμε, σαν να ήρθαμε από διακοπές

Ξέσπασε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία με 71-56 στα Άνω Λιόσια

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Σπανούλης

Ξέσπασε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία με 71-56 στα Άνω Λιόσια. «Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείται… Εφιάλτης, καταστροφή, αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμένα και αυτά που πρεσβεύω. Αυτά είναι ίσως για εσάς, δεν ξέρω για ποιον είναι, όχι για εμένα», είπε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Ήμασταν εντελώς ανέτοιμοι στο παράθυρο, έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ’ όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει να σκεφτεί ο καθένας τι πρεσβεύουμε σε ποια ομάδα παίζουμε. Ήταν σαν να ήρθαμε από διακοπές εδώ πέρα», πρόσθεσε ο κόουτς της Εθνικής.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: μπάσκετ Εθνική μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης
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