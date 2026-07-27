Τρίκαλα: Πυρκαγιά σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική – Ένας τρόφιμος με εγκαύματα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7 στα Τρίκαλα, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 12:30. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του κτιρίου.

Η φωτιά περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο του ισογείου του διώροφου κτιρίου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρέμεινε περιορισμένη στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επηρεάσει τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της κλινικής.

Οι τρόφιμοι είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, γεγονός που συνέβαλε στην αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών.

Ένας τρόφιμος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Τρικάλων, το οποίο συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.



Πηγή: skai.gr

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