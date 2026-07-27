«Toy Story 5»: Έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς

Η ταινία Toy Story 5 των Disney και Pixar ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, φτάνοντας τα 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς. Η ταινία κινουμένων σχεδίων έχει αποφέρει 448 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και 573 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar, Άντριου Στάντον, η πέμπτη ταινία ακολουθεί τους Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν) και Τζέσι (Τόαν Κιούζακ), καθώς η ιδιοκτήτρια Μπόνι εθίζεται σε ένα νέο παιδικό έξυπνο tablet που ονομάζεται Lilypad. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου με ντεμπούτο ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων, διατήρησε σταθερή δυναμική στους κινηματογράφους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποστηριζόμενη από ισχυρή διαφήμιση από στόμα σε στόμα και μια πρωτότυπη συνεισφορά στο soundtrack από την Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο "I Knew It, I Knew You".

Το ορόσημο σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του franchise που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τοποθετώντας την ταινία Toy Story 5 στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα έσοδα της κινηματογραφικής σειράς. Μαζί με τα κινηματογραφικά έργα The Super Mario Galaxy Movie και Michael, είναι η τρίτη κυκλοφορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως φέτος.

Πηγή: skai.gr

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