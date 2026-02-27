Την πρώτη ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 γνώρισε η Εθνική ομάδα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας έμεινε πολύ χαμηλά στο σκορ με άσχημα ποσοστά ευστοχίας, γνωρίζοντας την οριακή ήττα με σκορ 67-65 από το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena μπροστά σε σχεδόν 7.000 φίλους της «γαλανόλευκης» για την 3η αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σούταρε με το... φτωχό 17,6% στο τρίποντο (6/34) και συνολικά με μόλις 33,7%, την στιγμή πάντως που θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση αν ευστοχούσε ο Τολιόπουλος στο δύσκολο ντράιβ που επιχείρησε.

Πλέον, οι δύο ομάδες, που θα τεθούν αντιμέτωπες στην Ποντγκόριτσα την ερχόμενη Δευτέρα (02/03, 20:00), συγκατοικούν στην κορυφή του γκρουπ με ρεκόρ 2-1. Θυμίζουμε πως οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ της πρώτης φάσης εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον επόμενο γύρο, κουβαλώντας μαζί τους τα αποτελέσματα που πέτυχαν μέχρι εκείνο το σημείο.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Κώστα Παπανικολάου να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και δύο κλεψίματα. Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Νίκολιτς (19π., 6ρ.) και Χαντζιμπέγκοβιτς (10π., 7ρ.).

Στην επιθετική δυστοκία και στις κακές αποφάσεις στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής, ξεκαθαρίζοντας πως το αποτέλεσμα δεν ήταν θέμα τύχης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν πιστεύω πως η ήττα μας ήταν θέμα τύχης. Σουτάραμε άθλια την μπάλα, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί, τα παιδιά ήταν εκτός ρυθμού και στο επόμενο ματς θα είμαστε καλύτεροι.

Προσπαθήσαμε στην άμυνα, δεχτήκαμε μόνο 67 πόντους, αλλά στην επίθεση τα ποσοστά μας ήταν άθλια και δεν μπορείς να κερδίσεις με τέτοια ποσοστά.

Όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, ήμασταν ανυπόμονοι. Πρέπει να έχουμε πιο σωστές αποφάσεις».

