Η μετά Ριέρα εποχή και η απουσία του δήμιου της ΑΕΚ: Το προφίλ της Τσέλιε

Η Τσέλιε θα βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στους «16» του Conference League σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία σε σχέση με το μεταξύ τους παιχνίδι του Οκτωβρίου.

Τότε, οι Σλοβένοι είχαν επικρατήσει 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase, ωστόσο από εκείνο το ματς μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πρόσωπα και ισορροπίες. Τερμάτισαν 13οι στη League Phase με 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7, ενώ στα playoffs απέκλεισαν την Ντρίτα με συνολικά γκολ 6-4.

Νέος προπονητής, ίδια φιλοσοφία

Στον πάγκο βρίσκεται πλέον ο Boύλγαρος Ιβάν Μαέφσκι, ο οποίος διαδέχθηκε τον Άλμπερτ Ριέρα που πήγε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, του οποίου ήταν άμεσος συνεργάτης.

Ο Μαέφσκι γνωρίζει καλά τη φιλοσοφία της ομάδας και μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο ως πρώτος προπονητής, μετρώντας 4 νίκες και 1 ήττα σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος. Η μετάβαση έγινε ομαλά, χωρίς αγωνιστικές αναταράξεις, καθώς διατήρησε το βασικό αγωνιστικό μοντέλο που είχε καθιερώσει ο προκάτοχός του.

Η Τσέλιε συνεχίζει να αγωνίζεται με τριάδα στα στόπερ, δίνοντας έμφαση στην οργανωμένη ανάπτυξη από χαμηλά. Πρόκειται για μια ομάδα που κυκλοφορεί καλά την μπάλα, πιέζει μεθοδικά και επιχειρεί να «χτυπήσει» στο transition, στοιχεία που είχε παρουσιάσει και κόντρα στην ΑΕΚ.

Λείπει το «βαρύ πυροβολικό»

Ωστόσο, οι Σλοβένοι δεν έχουν πλέον στο ρόστερ τους το «βαρύ πυροβολικό» Φράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε πετύχει χατ-τρικ κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κροάτης επιθετικός μετακόμισε στη Φερεντσβάρος έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Μπάρναμπας Βάργκα που είναι πλέον παίκτης της ΑΕΚ.

Στο ρόστερ παραμένει ο Ιοσίφοφ, ένας από τους παίκτες που είχαν δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στην Ένωση στο πρώτο ματς. Η παρουσία του εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι των Σλοβένων. Παράλληλα, η διοίκηση προχώρησε και σε σημαντική ενίσχυση, αποκτώντας τον μεσοεπιθετικό Σέσλαρ από την Εγιουσπόρ έναντι 1.1 εκατ. ευρώ.

