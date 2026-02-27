Νορβηγία: Επτά ποδοσφαιριστές συνελήφθησαν για στημένους αγώνες

Την ώρα που το νορβηγικό ποδόσφαιρο απολαμβάνει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας του, σε συλλογικό επίπεδο με την απρόσμενη πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ στους «16» του Champions League και σε εθνικό με την παρουσία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ, ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς έρχεται να επισκιάσει την εικόνα αυτή, προκαλώντας αναστάτωση στη φίλαθλη κοινωνία της σκανδιναβικής χώρας.

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, επτά ποδοσφαιριστές συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς φέρονται να αγωνίζονται σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας της χώρας.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και απομένουν πολλά ακόμη βήματα για να δούμε που βρισκόμαστε. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και θεωρείται υπόθεση υψηλής προτεραιότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σαντ Ιγκμπάλ.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε κατοικίες εμπλεκομένων και έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις ψηφιακών δεδομένων που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

