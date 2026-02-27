Ο φοβερός Άντονι, ο άτυχος Ίσκο και η σταθερότητα: Το προφίλ της Μπέτις

H Ρεάλ Μπέτις εξ Ανδαλουσίας είναι το επόμενο εμπόδιο του Panathinaikos στη διαδρομή που διανύει φέτος στο Europa League, φτάνοντας στους «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια και από το μαγικό για τον ελληνικό σύλλογο, 2010...

Οι «πράσινοι» της Σεβίλλης ασφαλώς και είναι ομάδα που θα κάνει το «τριφύλλι» να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε μια από τις... σταθερές της LaLiga, με έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, με πολύτιμη εμπειρία, με τίτλους, με αποδείξεις στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο και με ξεκάθαρο πλάνο, το οποίο πλέον έχει αφομοιωθεί στον απόλυτο βαθμό από τους «βερντιμπλάνκος».

Οι πρωταγωνιστές

Ο Άντονι έχει γίνει ο ήρωας του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», καταφέρνοντας να πιέσει τόσο ώστε να πάρει κανονική μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ίσκο είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν με σοβαρή ζημιά στον αστράγαλο, με τους Μπάρτρα και Μπεγερίν να πρωτοστατούν στα μετόπισθεν, αλλά και τον Βραζιλιάνο Νάταν, φυσικά και με το άλλοτε «σφυρί», Πάμπλο Φορνάλς στα χαφ, τον Τσίμι Άβιλα στην επίθεση, τον Μπακαμπού (που ως μέλος του Ολυμπιακού έχει 4 ματς με τον Παναθηναϊκό) και τον Εζαλζουλί, η Μπέτις έχει τις μονάδες που με τον τρόπο που έχει μάθει ν' αγωνίζεται, γίνεται... θηρίο.

Πορεία και τα προηγούμενα «ελληνικά» ραντεβού

Οι Ανδαλουσιάνοι τη φετινή αγωνιστική περίοδο τερμάτισαν στην 4η θέση της φετινής League Phase, με 5 νίκες στη διαδικασία, μετά και την περσινή τρομερή πορεία μέχρι και τον τελικό του Conference League. Μάλιστα, εκεί είχαν προηγηθεί απέναντι στην Τσέλσι, αλλά η ποιότητα του Πάλμερ και των υπόλοιπων «μπλε» είχαν υποχρεώσει τους Σεβιγιάνους στη δεύτερη θέση με το μετάλλιο του φιναλίστ.

Η Μπέτις, σημειώνεται, πως δεν αγωνίζεται στο επιβλητικό «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», αφού έχει αποφασίσει να κάνει εργασίες στο ιστορικό της γήπεδο και χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλλης, το «Καρτούχα», χωρητικότητας λίγο πάνω από εκείνη της φυσικής έδρας της ομάδας, φιλοξενώντας περί τους 70.000 οπαδούς.

Θα είναι το τρίτο ραντεβού της Μπέτις με ελληνική ομάδα και μάλιστα, το πιο πρόσφατο ήταν στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όταν με αρκετές απουσίες επισκέφθηκε την Τούμπα και ηττήθηκε 2-0 από το ΠΑΟΚ. Εκείνο το αποτέλεσμα είχε μεγάλη σημασία για τη συνέχιση της διαδρομής του «δικεφάλου του βορρά» μέχρι και τα Playoffs της νοκ-άουτ φάσης του Europa League.

Οι «βερντιμπλάνκος» δεν έχουν παίξει με τον Παναθηναϊκό ποτέ στην ιστορία τους, αλλά έχουν συναντήσει τον Ολυμπιακό! Και το έκαναν στο Europa League της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, με την ισπανική ομάδα να μένει στο 0-0 με τους «ερυθρόλευκους» στο ματς επί ελληνικού εδάφους και να παίρνει τη νίκη με 1-0 στο δεύτερο ματς του γκρουπ, που υπήρχαν τότε στο τουρνουά.

Οι «μάχες» Μπενίτεθ-Πελεγκρίνι

Ο Ράφα Μπενίτεθ από την πλευρά του έχει κοντραριστεί ως κόουτς με την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, 16 φορές, μετρώντας μονάχα 4 ήττες. Σε επίπεδο Champions League, πάντως, την αντιμετώπισε με τη Λίβερπουλ τη σεζόν μετά το έπος της Πόλης και είχε μια νίκη (2-1) και μια ισοπαλία (0-0).

Πιο συγκεκριμένα, πάντως, ο Μπενίτεθ έχει κοντραριστεί με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι 4 φορές, τις τρεις εξ αυτών επί αγγλικού εδάφους! Ως τεχνικός της Νιούκαστλ δεν είχε καταφέρει να πάρει νίκη απέναντι σε Σίτι και Γουέστ Χαμ, στις εποχές που ο νυν κόουτς της Μπέτις βρισκόταν στα «σφυριά» ή τους «πολίτες». Η μοναδική επιτυχία του Ράφα κόντρα στον Πελεγκρίνι σημειώθηκε τη σεζόν 2023-2024 στη LaLiga, με το 2-1 της Θέλτα επί της Μπέτις.

