Ρογκαβόπουλος για Εθνική: «Υπάρχουν παρελθοντικά πράγματα που με έχουν ενοχλήσει»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έσπασε τη... σιωπή του αναφορικά με την απόφασή του να απέχει για δεύτερο διαδοχικό καλοκαίρι από την Εθνική μας ομάδα, απουσιάζοντας έτσι από την ιστορική πορεία της «γαλανόλευκης» μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο φετινό Ευρωμπάσκετ.



Μιλώντας στην κάμερα της Nova στη Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει του αποψινού ματς με την Μπασκόνια, ο 24χρονος φόργουορντ τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν έχει κλείσει την πόρτα της Εθνικής και πως σέβεται απεριόριστα τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Παράλληλα, ανέφερε πως ήταν προσωπική του απόφαση να μείνει εκτός και πως υπάρχουν παρελθοντικά πράγματα που τον έχουν ενοχλήσει και τα οποία ακόμη δεν έχει ξεπεράσει.«Είναι κάποιες προσωπικές αποφάσεις. Σίγουρα είναι κάτι αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα πω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Είναι μια απόφαση η οποία ήταν δύσκολη όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά και γίνεται με τρόπο τέτοιο, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι από πίσω, κάποια πράγματα παρελθοντικά που με έχουν ενοχλήσει και δεν τα έχω ακόμα προσπεράσει.Όχι, σίγουρα όχι. Εννοείται πως δεν έχω κλείσει την πόρτα. Ο κόουτς, τον οποίον σέβομαι απεριόριστα, εξέφρασε την άποψή του, είπε αυτό που ήθελε να πει. Είναι δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Τον σέβομαι απεριόριστα και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε από εμένα, ούτε από εκείνον πιστεύω προς εμένα.Πήρα την απόφασή μου. Οι αποφάσεις μας έχουν κάποιο κόστος. Εννοείται πως χάρηκα πάρα πολύ και πως βλέπαμε με προσμονή τα παιχνίδια όλοι μαζί με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, για τα παιδιά, για τους φίλους μου και συμπαίκτες μου και συνεχίζουμε. Ήταν μια απόφαση που πήρα. Ήξερα ότι η ομάδα ήταν καλή. Δεν ήταν μια έκπληξη αυτό που συνέβη. Δεν μου έκανε κάποια εντύπωση. Πήρα μια απόφαση συνειδητή. Από εκεί και πέρα ζούμε με τις αποφάσεις μας».

