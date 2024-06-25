Ένα σοβαρά περιστατικό με θύμα ένα ανήλικο αγοράκι συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή του Δήμου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι μαζί με τους γονείς του βρίσκονταν σε πισίνα ξενοδοχείου όταν μπροστά στα μάτια των δικών του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βρέθηκε στον πάτο της πισίνας.

Στο χώρο υπήρχε ναυαγοσώστης, όπου αμέσως προσέτρεξε και έβγαλε το παιδί από το νερό ενώ στη συνέχεια του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονταν και μια γυναίκα γιατρός η οποία με απινιδωτή προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Αμέσως μετά το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας όπου διασωληνώθηκε και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Πάτρας.

